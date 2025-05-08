Трамп высказался о способности Китая урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп допустил возможность, что может попросить власти Китайской народной республики (КНР) помочь урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что Китай может оказать существенную помощь в устранении «разрыва» в позициях России и Украины. Он выразил уверенность в том, что сможет добиться существенного прогресса в разрешении этого конфликта.

«Если мы остановим этот [конфликт], это будет огромное достижение. Мы очень стараемся, и я думаю, что мы близки», — подчеркнул лидер США.

Также Трамп отметил, что спецпосланник США Стив Уиткофф ведет постоянные переговоры, цель которых — скорейшее завершение украинского конфликта, и при этом старается поддерживать прекрасные отношения и с Москвой, и с Киевом.

Ранее Трамп заявил о намерении провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, также отметив, что сделка по недрам с Украиной полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами. При этом он не уточнил, какие именно вопросы он намерен обсудить с украинским лидером.