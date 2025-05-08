США сохраняют надежду решить проблему ядерной программы Ирана без бомбардировок

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация настроена продолжать переговоры по ядерной программе Тегерана для урегулирования этой проблемы без применения военной силы.

"Аналогичным образом, мы пытаемся работать над [проблемой] Ирана, чтобы решить ее без бомбардировок, как мы говорим, крупных бомбардировок", - сказал он журналистам в Белом доме.

"Я не хочу этого. Я хочу, чтобы они (иранцы - прим. ТАСС) добились большого успеха", - добавил Трамп.

США и Иран при посредничестве Омана провели три раунда переговоров по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики. Первый раунд прошел 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий - 26 апреля снова в Маскате. Иранскую делегацию на переговорах возглавляет глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

1 мая министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что очередной раунд переговоров между США и Ираном, который был запланирован на 3 мая, отложен "по логистическим причинам". Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид написал в социальной сети X, сославшись на спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, что четвертый раунд американо-иранских переговоров может состояться 10-11 мая. В свою очередь агентство NourNews со ссылкой на источники сообщило, что очередные консультации пройдут 11 мая в столице Омана.