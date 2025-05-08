Назван кандидат на пост президента США в 2028 году

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность выдвижения на президентских выборах 2028 года вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио. Об этом сообщает издание Semafor.

«Один из вариантов, о котором поговаривают многие чиновники администрации и сторонники, — это предвыборный список Вэнс–Рубио в 2028 году», — передает издание.

Там уточнили, что Вэнс и Рубио находятся в хороших отношениях.

По информации сотрудников Белого дома и окружения Вэнса, у него с госсекретарем сложились доверительные отношения еще со времен совместной работы в сенате, которые сохранились и в администрации Трампа. Источник, близкий к Трампу, считает главным претендентом на пост президента Вэнса. В то же время Рубио уже выдвигал свою кандидатуру и уверен, что должен занять этот пост.