Гейтс обвинил Маска в "убийстве беднейших" детей

Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс раскритиковал Илона Маска, входящего в администрацию президента США Дональда Трампа, за сокращение международной помощи.

"Картина, на которой самый богатый человек в мире убивает беднейших детей в мире, далеко не привлекательна", - заявил филантроп в интервью газете Financial Times.

Сооснователь благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation назвал неверной отмену американским ведомством по повышению эффективности работы правительства (DOGE), которое курирует Маск, грантов для больницы в провинции Газа Мозамбика, которые шли на предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матерей детям. Как говорится в статье, при этом было сделано ошибочное заявление, что США якобы поставляют презервативы для боевиков ХАМАС в секторе Газа.

"Я хотел бы, чтобы он (Маск - прим. ТАСС) поехал и встретился с детьми, которые теперь инфицированы ВИЧ, потому что он урезал финансирование", - заметил Гейтс.

69-летний бизнесмен также заметил, что Маск не имеет представления о том, ни чем является Агентство США по международному развитию (USAID), ни как оно действует.

Сразу после вступления Дональда Трампа в должность президента США DOGE приступило к масштабной проверке трат из бюджета США. Изначально Маск заявлял о том, что рассчитывает сократить государственные расходы на $2 трлн. В более поздних заявлениях он говорил о планах уменьшить бюджетные траты на $1 трлн или на $150 млрд. Фактически с подачи Маска была временно остановлена деятельность USAID с целью его дальнейшей реорганизации.