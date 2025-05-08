Трамп назвал дураком главу ФРС США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп публично оскорбил главу Федеральной резервной системы (ФРС) страны Джерома Пауэлла. Свое высказывание он опубликовал на странице в соцсети Truth Social.

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«Слишком поздний» Джером Пауэлл является дураком, который ничего не понимает. А в остальном он мне очень нравится!» — написал американский лидер.

4 мая Трамп заявлял, что не собирается увольнять Пауэлла. Президент назвал главу ФРС «полнейшим тугодумом» из-за отказа от снижения ключевой ставки, однако отметил, что дождется завершения его мандата в мае 2026 года.

В апреле Пауэлл выступал с критикой политики пошлин, инициированной командой Трампа. Он говорил, что уровень тарифов оказался значительно выше, чем ожидалось, и что последствия такого повышения могут спровоцировать рост инфляции и замедление роста экономики.

19 марта ФРС, которая выполняет в США функции центробанка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 4,25–4,5% годовых. По данным регулятора, инфляция в Штатах в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7%, а безработица — 4,4%.