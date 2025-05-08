МИД ФРГ разместил пост на русском

Министерство иностранных дел Германии опубликовало пост на русском языке в соцсети X по случаю 80-летней годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.

В нем дипломаты выразили благодарность странам-союзницам за освобождение от нацизма.

«В нашей истории едва ли найдется другой такой день, как 8 мая 1945 года, наложивший на нее столь глубокий отпечаток. Он стал днем освобождения для миллионов людей, которых нацистский режим лишил прав и подвергнул истязаниям», — отметили в МИД.

В ведомстве пояснили, что после завершения войны началась небывалая эпоха мира, хотя «часть континента еще слишком долго оставалась несвободной».

«Историческая ответственность за цивилизационный разлом и память о миллионах жертв Второй мировой войны, развязанной нацистской Германией, обязывает нас сегодня со всей решимостью защищать мир и свободу в Европе», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в пресс-службе Бундестага сообщили, что послы РФ и Белоруссии не приглашены на памятное мероприятие, которое пройдет в парламенте 8 мая.