Трамп анонсировал важный разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре намерен провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

"Мы только что заключили сделку с Украиной по редкоземельным металлам, которая была полностью ратифицирована и одобрена их законодательными органами. И мы ценим это, и я поговорю с президентом [Зеленским] через некоторое время, чуть позже", - сказал он журналистам в Белом доме.

Американский лидер не уточнил, какие именно темы он собирается обсудить с Зеленским.