В Индонезии предложили стерилизовать бедняков

Губернатор индонезийской провинции Западная Ява Деди Мульяди предложил стерилизовать мужчин-бедняков. Об этом пишет Jakarta Post.

Глава региона отметил, что это якобы поможет бороться с нищетой и контролировать рождаемость. Он добавил, что готов выплачивать стерилизуемым по 500 тыс. рупий (2454 рубля).

Губернатор подчеркнул, что стерилизация должна стать обязательным условием для получения соцпомощи.

«Мы хотим гарантировать, что помощь будет распределена справедливо между семьями. Если вазэктомия поможет сбалансировать нагрузку, то ее следует рассмотреть»,— разъяснил Деди Мульяди.

По словам журналистов, предложение чиновника вызвало бурную общественную дискуссию. В частности, инициативу раскритиковали активисты и мусульманское духовенство.