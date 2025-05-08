Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях 9 Мая.

Эмомали Рахмон примет участие в торжествах по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Москву с официальным визитом.

Кроме того, президент Киргизии Садыр Жапаров прилетел в российскую столицу для участия в мероприятиях по случаю 9 Мая.