Президент Сербии Александар Вучич встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве. Соответствующую видеозапись с крепким рукопожатием сербский лидер опубликовал на своей странице в Instagram.

"Братская встреча с Фицо сегодня вечером в Москве", - отметил Вучич и подчеркнул, что сербы и словаки являются братьями навек.

Накануне вечером в Москве приземлился самолет с премьером Словакии Фицо на борту. Глава словацкого правительства примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, включая парад на Красной площади. Фицо искал альтернативные способы добраться до Москвы.

Отмечалось, что нежелание стран Прибалтики не пускать премьера Словакии не повлияло на его планы, и он решительно настроен присутствовать на празднике. Вучич, несмотря на давление со стороны ЕС, прилетел в Москву 7 мая. Позже Вучич заявил, что "его совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет" из-за его участия в параде Победы.

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что в Евросоюзе не хотят, чтобы европейские чиновники посетили парад Победы в Москве, так как ЕС принадлежит лидерство в возрождении нацизма. По этой же причине, по его мнению, они намерены отправить своих миротворцев на Украину. Однако Россия намерена приложить все силы, чтобы навсегда уничтожить эту идеологию.