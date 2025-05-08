Пашинян вылетел в Москву для участия в торжествах к 80-летию Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Накануне Пашинян в беседе с журналистами в Национальном собрании подтвердил свое участие в торжествах к 80-летию Победы.

«Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом отбыл в Российскую Федерацию. Премьер-министр в Москве примет участие в предстоящих 9 мая мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Москву прибывают иностранные лидеры. В частности, приехали главы государств и правительств Белоруссии, Китая, Венесуэлы, Конго, Сербии, Казахстана, Узбекистана.