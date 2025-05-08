"Истощит ресурсы": Орбан забил тревогу из-за украинской угрозы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X объяснил, почему считает Украину угрозой европейскому сельскому хозяйству.

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Как отметил глава венгерского правительства, на долю Украины приходится 40% европейской земли, пригодной для возделывания.

По словам Орбана, это грозит европейскому рынку наводнением дешевыми пищевыми культурами из Украины, что нанесет ущерб Евросоюзу и истощит его ресурсы.

Кроме этого венгерский премьер заявил, что отказывается спасать Украину от банкротства.