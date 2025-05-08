Командира спецподразделения БПЛА ВСУ и главу СБУ наградили званием Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский наградил главу спецподразделения БПЛА Вооруженных сил Украины «Птахи Мадяра» Роберта Мадяру званием Героя Украины. Об этом сообщается на сайте администрации украинского президента.

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Такое же звание получил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и уже нейтрализованный командир взвода разведки 59 Отдельной штурмовой бригады беспилотных систем Павел Петриченко.

До этого из Аллеи городов-героев в Киеве убрали Москву и Минск.

Перед этим депутат Верховной рады Владимир Вятрович сообщал, что на Украине готовятся к публикации детские комиксы о националисте Степане Бандере. Также в стране будет опубликована биография Бандеры, предназначенная для детей, добавил депутат.

По его словам, это поможет популяризации образа и поможет детям лучше понять, почему для многих украинцев он стал героем еще при жизни.