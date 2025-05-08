В Польше назвали сумму кредитов на восстановление Украины

Польша выделит $66 млн (250 млн злотых) фирмам, желающим принять участие в восстановлении Украины. Об этом сообщает агентство IAR.

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«Компании, заинтересованные в участии в восстановлении Украины, могут подавать заявки на льготные кредиты. Бюджет программы — 250 миллионов злотых», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что предприниматели могут подавать заявки через Банк охраны окружающей среды, Общество социально-экономических инвестиций, Люблинский фонд развития и Билгорайское агентство регионального развития. Эти организации подписали соглашение с Банком национального хозяйства Польши.

Максимальная сумма кредита может составить более $2,6 млн (10 млн злотых). Некоторые компании, например медицинские, могут рассчитывать на дополнительные преференции.

Деньги можно будет потратить на поддержку экспорта и импорта украинской продукции и услуг, организацию транспорта, складирование и логистику, поставку товаров и услуг населению.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил, что Польша поддержит страны — члены НАТО, которые пожелают направить войска на Украину, однако сама этого делать не будет.