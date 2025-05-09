Названы планы Трампа по встрече с Путиным в Саудовской Аравии

Глава администрации США Дональд Трамп заявил, что встречи между ним и президентом России Владимиром Путиным в середине мая в Саудовской Аравии не намечено, но между сторонами идут "очень хорошие" переговоры.

Вопрос о том, есть ли шансы на то, что у Трампа в рамках его предстоящего ближневосточного турне состоится встреча с Путиным, был задан американскому лидеру журналистами в Белом доме.

"Я так не думаю. Но у нас идут очень хорошие разговоры. Очень-очень хорошие", - ответил президент США, не вдаваясь в детали.

Как сообщил ранее на этой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у Путина "нет в графике поездок на Ближний Восток в середине мая".

Трамп сигнализировал в апреле, что рассчитывает "в какой-то момент" на встречу с Путиным. Затем он выразил мнение, что встреча может состояться "вскоре после" его поездки на Ближний Восток. Планируется, что Трамп посетит 12-16 мая Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.