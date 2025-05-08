Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с США о недрах

Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, рассказал украинский парламентарий Ярослав Железняк. Об этом пишет РИА Новости.

США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на украинских месторождениях. Документ не содержит гарантий безопасности для Украины.

«Рада поддержала ратификацию соглашения об ископаемых между США и Украиной. За основу и в целом. За — 338», — отметил Железняк.

По его словам, соглашение Украины с США по ископаемым — бессрочное. В случае нарушения условий против Киева будут введены штрафные санкции.

Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко обвинила Владимира Зеленского в политическом шантаже из-за его призывов к США отменить визы тем парламентариями, которые откажутся ратифицировать ресурсную сделку.