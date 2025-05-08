В ФРГ приостановили классификацию АдГ как правоэкстремистской партии

Федеральное ведомство по защите Конституции ФРГ приостановило классификацию «Альтернативы для Германии» (АдГ) как правоэкстремистской партии.

Об этом сообщает Bild. Отмечается, что пресс-релиз временно удалён с сайта.

«Разведывательная служба добровольно заявляет суду, что она готова хранить молчание о повышении статуса с этого момента до тех пор, пока суд не вынесет решение относительно законности доклада Федерального ведомства по защите Конституции», — говорится в публикации.

Политолог Александр Рар до этого заявил, что попытки запретить партию «Альтернатива для Германии» могут осложнить отношения ФРГ и США.