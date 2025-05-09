Трамп назвал фон дер Ляйен потрясающей и выразил надежду на встречу с ней

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что надеется на скорую встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

О, она такая потрясающая, правда? Она такая потрясающая. Я надеюсь, что мы встретимся", — сказал американский лидер. По его словам, он видел ее несколько дней назад, но уже планирует новую встречу.

Трамп также выразил уверенность в готовности Евросоюза заключить торговую сделку с США. 6 мая Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович сообщил на сессии Европарламента в Страсбурге, что Соединенные Штаты Америки обложили действующими пошлинами 70% экспорта Евросоюза на €380 млрд в год, несмотря на заявления о "заморозке". 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран.

Он заявил, что США "подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами". В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. Размер пошлин на товары из стран — членов ЕС достиг 20%. Позже глава Белого дома повысил пошлины на товары из Китая до 145%. В конце апреля газета Politico писала, что Евросоюз изучает возможность применения жестких ответных мер по отношению к США в торговой сфере, включая введение дополнительных таможенных пошлин на американские товары, а также сокращение объемов закупок вооружений.