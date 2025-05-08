Трамп анонсировал историческое событие

8 мая станет «знаменательным днем». Так президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о возможном заключении торговой сделки с Великобританией, передает агентство Reuters.

«Это должен быть очень большой и волнующий день для Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства», — отметил глава государства.

Он также сообщил, что в Белом доме состоится пресс-конференция.

Трампа попросили не называть Канаду штатом США

Ранее США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого появится инвестиционный фонд. Вашингтон получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.