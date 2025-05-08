Президент Кубы прокомментировал слова Трампа о Второй мировой войне

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью RT осудил американского лидера Дональда Трампа за слова о том, что США якобы внесли основной вклад в победу над гитлеровской Германией.

По мнению главы государства, высказывания Трампа ксенофобны и агрессивны.

Мигель Диас-Канель подчеркнул, что Запад породил русофобию, чтобы исказить и обесценить заслуги СССР.

«Эти же самые люди хотят ужесточения блокады и включения Кубы в список стран-террористов. А разве обречение целого народа на геноцид посредством блокады — это не форма фашизма? Эти же люди на протяжении стольких лет поддерживают расширение НАТО к границам с Россией», — отметил президент.

Трамп признал вклад СССР, но приписал победу над фашизмом США

Ранее Трамп сообщил, что американцы были «доминирующей силой» в победе над фашизмом и победа во Второй мировой войне якобы была достигнута «только благодаря США».