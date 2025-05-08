В Ватикане снова не смогли выбрать нового Папу Римского

В Сикстинской капелле прошел второй тур голосования. После него из печи капеллы пошел черный дым, что свидетельствует о том, что никто из кандидатов не набрал необходимые для избрания папой римским две трети голосов, пишет ТАСС.

В среду, 7 мая, кардиналы Римско-католической церкви собрались на конклав, который проходит в Сикстинской капелле Ватикана. Нынешний конклав самый многочисленный за многие годы, и кворум небывало высок — 89 голосов, пояснили журналисты.

Кардиналы находятся в изоляции, под клятвой о неразглашении, и их единственный способ общения с внешнем миром — сигнальным дымом из трубы. Для его окрашивания используется химическая смесь (антрацен и сера для черного, соль, лактоза и канифоль — для белого).

Участники будут проводить по несколько голосований в день до тех пор, пока один из кандидатов не наберет две трети голосов.

Белый дым, означающий, что конклав избрал нового главу Римско-католической церкви, может появиться после каждого голосования.

Традиция сообщать об избрании папы римского дымом появилась в 1914 году. Трубу над Сикстинской капеллой в 2025 году смонтировали и протопили заранее. Во время теста над ней поднимался желтый дым.

Ранее сообщалось, что кардиналы не смогли выбрать нового папу римского в ходе первого раунда голосования.