Президент Зимбабве прибыл в Россию на мероприятия 9 мая
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в Москву для участия в торжествах 9 мая, передает корреспондент ТАСС. Борт высокого гостя приземлился в одном из столичных аэропортов.
Президента, по данным СМИ, в поездке сопровождает глава МИД Амон Мурвира.
Российский лидер Владимир Путин проведет встречу с президентом Зимбабве 10 мая.
Как заявил глава МИД Зимбабве в интервью вещательной корпорации ZBC, участие в празднествах 9 мая является свидетельством глубоких связей между двумя странами.