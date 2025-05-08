Лукашенко вылетел в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву для участия в празднованиях Дня Победы. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По данным канала, белорусский лидер будет присутствовать на параде Победы на Красной площади 9 мая вместе со своими зарубежными коллегами.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что белорусские военные будут участвовать в парадном расчете. Вечером этого же дня Лукашенко вернутся в Минск, где примет военный парад по случаю 80-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Утром президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направился в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Во время визита он проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе встречи планируется обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество государств.

Незадолго до этого немецкий журнал Spiegel писал, что пять депутатов Европейского парламента приедут в Москву на парад Победы.

В публикации говорится, что приехать планируют депутаты от партии ФРГ «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург. Кроме них, на параде будут присутствовать политики из Чехии, Словакии и Кипра.