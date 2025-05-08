СМИ рассказали неожиданные подробности о супруге Трампа

Меланья Трамп, супруга президента США Дональда Трампа, редко появляется в Белом доме. Об этом пишет обозреватель Шон Маккриш в статье для New York Times.

Покушения на Трампа сильно напугали его супругу, которая и так много лет беспокоилась о безопасности семьи, отметил автор статьи.

По его данным, особенно сложным моментом для пары было судебное дело, в рамках которого Трамп обвиняли в выплате средств порнозвезде — Меланья на фоне этого держалась вдали от предвыборной кампании супруга.

«Она провела в Белом доме менее 14 дней с момента инаугурации своего мужа 108 дней назад. Другие говорят, что и это щедрая оценка», — пояснил Маккриш.

Обозреватель уточнил, что первая леди не желает жить в Белом доме — вечером окна комнат, в которых обычно располагаются супруги президентов США, постоянно остаются темными. В основном Мелания проводит время в Trump Tower на Манхэттене или на вилле во Флориде.

«Мы не видели столь незаметной первой леди со времен Бесс Трумэн [супруги 33-го президента США Гарри Трумэна (1945—1953)]», — сказала Кэтрин Джеллисон, историк из Университета Огайо.

Ряд обязанностей, выполнение которых обычно возлагается на первую леди, взял на себя Трамп. В частности, глава государства выбирает светильники для Белого дома, занимается дизайном, встречает экскурсионные группы в Восточном крыле, разъяснил Маккриш.