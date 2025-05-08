Лукашенко сделал заявление о вхождении Белоруссии в состав других государств

Белоруссия не собирается становиться частью других государств. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на церемонии открытия Международного выставочного центра в белорусской столице.

© Unsplash

Ее транслировал телеканал "Первый информационный".

"Если не будем ориентироваться на будущее, если не будем создавать объекты будущего, мы будем постоянно уязвимы, постоянно нас будут в спину толкать, и будете на кухне шушукаться: "В какой состав мы войдем завтра? В какую страну, внутрь, войдем?" Мы никуда не собираемся входить, мы всегда будем стоять рядом, но, чтобы стоять рядом, мы должны быть интересны тем, кто с нами рядом", - отметил Лукашенко.

Лукашенко заявил, что "немножко задержался" у власти

В Белоруссии, по его словам, учатся "самым передовым технологиям".