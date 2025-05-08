В Индии заявили, что пакистанские СМИ выдают сбитый на Украине беспилотник за индийский

Власти Индии опровергли пакистанских СМИ о том, что около города Лахора был перехватили индийский дрон. Об этом сообщили в департаменте прессы правительства Индии, его цитирует ТАСС.

По данным ведомства, издания использовали снимок, который относится к конфликту на Украине, он был сделан в 2022 году, подчеркнули в департаменте.

«Действительно ли этот индийский беспилотник был сбит в Пакистане? Пакистанские специалисты поделились старым снимком, на котором утверждается, что пакистанская армия перехватила беспилотник, упавший в Гуджранвале, Пакистан», — говорится в заявлении ведомства.

Там также опровергли сообщения пакистанских пользователей социальных сетей о якобы крушении индийского истребителя.

В ночь на 7 мая индийская армия начала операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. Телеканал NDTV сообщал, что порядка 70 террористов были ликвидированы. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам.

В свою очередь глава минобороны Пакистана заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.