В Молдавии участникам "Бессмертного полка" отказали в доступе на главную площадь

Правительство Молдавии отказало в доступе на главную площадь Кишинева участникам акции "Бессмертный полк", в которой ежегодно принимают участие тысячи людей. Об этом сообщил председатель Координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович, являющийся одним из организаторов мероприятия.

"Ввиду отказа правительства Республики Молдова предоставить возможность собрать участников шествия "Бессмертного полка" и Марша Победы на Площади Великого национального собрания, новым местом сбора объявляется пересечение улиц Бэнулеску Бодони и проспект Стефана Великого", - написал Петрович в своем Telegram-канале "Солдат Победы".