Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "немножко задержался" у власти, чтобы подготовить молодое поколение управленцев.

"Как я вам и обещал: фактически новое поколение приведено к власти. Но я немножко задержался [у власти], но потерпите, ведь должны быть и опытные люди", - сказал Лукашенко на церемонии открытия Международного выставочного центра в белорусской столице.

Ее транслировал телеканал "Первый информационный".

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Президент отметил, что необходимо посмотреть и сделать вывод, "на что способна наша молодежь". Он также призвал сограждан профессионально выполнять свои обязанности на рабочих местах.

"Ничего от вас больше не требую. Все остальное мы будем решать - каждый на своем месте. Я как президент буду заниматься своими вопросами. Правительство - экономикой, администрация [президента] - политикой, дипломатией и прочее. Все выстроено, эта машина должна работать без сбоев", - заявил белорусский президент.

Лукашенко выразил уверенность, что перед стоят настоящие патриоты, "люди, которые любят свою страну, хотят сохранить свою страну уже даже не столько для себя, а сколько для детей".

"Ну, и мы еще хотим пожить", - добавил он.

Александр Лукашенко является президентом Белоруссии с 1994 года. 17 октября 2004 года в Белоруссии состоялся референдум, по итогам которого из конституции было устранено положение, ограничивающее возможность занимать пост главы государства более чем два срока подряд. После этого Александр Лукашенко переизбирался на высший государственный пост еще пять раз. Он лидер среди первых лиц государств СНГ по продолжительности пребывания на посту, наряду с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.