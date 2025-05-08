Китайская делегация принесла в Кремль граммофон и резной столик

Сопровождающая председателя КНР Си Цзиньпина делегация вручила российской стороне несколько сувениров, среди которых оказался граммофон. Журналисты обратили внимание на подарки, принесенные в Большой Кремлевский дворец.

Граммофон, подаренный китайскими представителями, изготовлен из темного дерева и украшен миниатюрной росписью в традиционном дальневосточном стиле — на его корпусе изображены птицы среди цветущих весенних ветвей. Кроме того, делегация привезла консольный столик с резьбой в китайском стиле и другие подарки, аккуратно упакованные в ящики.

Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом по приглашению президента России Владимира Путина. Главы государств уже провели переговоры в узком составе и планируют продолжить общение за чаепитием, а также выступить с совместными заявлениями.

Путин встретил Си Цзиньпина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Российский лидер начал переговоры, назвав своего китайского коллегу «дорогим другом. Также Путин отметил, что Россия и Китай вместе защищают историческую правду о войне и противодействуют нацизму.