Министр финансов США назвал президента России Владимира Путина «военным преступником».

© Газета.Ru

Об этом пишет украинское издание The Kyiv Independent.

«Когда его спросили, считает ли он президента России Владимира Путина «военным преступником», министр финансов США Скотт Бессент ответил: «Да», — сообщает издание.

На фоне таких утверждений 7 мая украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «справедливости» атак ВСУ на Россию перед 9 Мая.

При этом Путин обращал внимание на преступления ВСУ в России. Российский президент заявлял, что все бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранные наемники, которые вторглись на территорию Курской области и совершили преступления против мирных жителей, являются террористами.

Трампа уличили в зависти к России

Путин поручил прокуратуре совместно с другими ведомствами тщательно расследовать все преступления, совершенные украинскими военными и наемниками ВСУ в Курской области. Президент подчеркнул, что все преступники должны быть наказаны.