Трамп признал вклад СССР, но приписал победу над фашизмом США

Дональд Трамп в преддверии Дня Победы сделал заявление о роли разных стран во Второй мировой войне. Американский президент отметил огромные жертвы Советского Союза и его значительный вклад в разгром нацизма. Однако при этом он подчеркнул, что, по его мнению, именно Соединённые Штаты сыграли решающую роль в достижении победы.

© Московский Комсомолец

Трамп выразил недовольство тем, что, по его словам, после войны все страны праздновали победу, кроме США. Это заявление прозвучало во время его беседы с журналистами в Белом доме.

"У России завтра большой день. И, кстати, они потеряли миллионы людей, и они были абсолютно важным фактором [в достижении победы]. Но не было такого важного фактора, как мы. Мы выиграли войну, и мы выиграли ее с помощью других. Но все праздновали, кроме Соединенных Штатов Америки", - заявил Трамп.

Трампа уличили в зависти к России

Напомним, что американский аналитик и бывший сотрудник разведки Скотт Риттер высказал мнение, что решение Дональда Трампа объявить 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне продиктовано завистью к масштабам празднования 9 мая в России.