Глава Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме подверг критике планы правительства по возможной отправке эстонских военных в Украину. Вместо этого политик предложил сосредоточиться на возвращении на родину украинских беженцев призывного возраста, сообщает телерадиокомпания ERR.

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Хельме отметил, что в настоящее время в Эстонии проживает около 10 тысяч украинских граждан, подлежащих мобилизации. По его мнению, приоритетом должно стать содействие их возвращению на Украину, а не направление эстонских военнослужащих.

"Почему мы не отправляем туда тех, кого Украина просит вернуть, а вместо этого посылаем своих?" — прокомментировал Хельме слова премьер-министра Эстонии о готовности отправить войска на Украину.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Эстония отказала в разрешении на пролёт правительственного самолёта через своё воздушное пространство, несмотря на наличие действующих договорённостей.

Ранее сообщалось, что укронацисты готовят провокации в ДНР для дискредитации ВС РФ.