Директор голландского военного разведывательного агентства MIVD, вице-адмирал Питер Ризник выразил серьезные опасения относительно продолжающегося наращивания военной мощи Россией. По его словам, это поведение может указывать на подготовку к потенциальному будущему конфликту.

Ризник подчеркнул, что мировое сообщество должно быть особенно внимательным и готовым к возможному боевому столкновению в течение следующего года, если темпы военного производства России останутся на текущем уровне.

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«Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся на этапе программы повышенной готовности, чтобы быть уверенными в том, что мы будем готовы, если это произойдет», — заявил он в интервью изданию Politico.

Россия не желает ни с кем воевать, а мощная армия лишь защищает ее от потенциального нападения других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС. В то же время он подчеркнул, что сейчас на вооружении российской армии почти 70% современной техники, и отметил, что сегодня у РФ есть оружие, аналогов которому нет ни у одной страны мира.