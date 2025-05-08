Reuters: в небе над Украиной воцарилась тишина после приказа Путина

Инициированный президентом России Владимиром Путиным трехдневный режим прекращения огня начал действовать, и в небе над Украиной воцарилась тишина. Об этом сообщает Reuters.

«Впервые за несколько дней над Киевом и другими крупными городами Украины не звучали сигналы воздушной тревоги. По данным на раннее утро четверга, Киев оставался спокойным — в отличие от предыдущих суток, когда город сотрясали взрывы», — пишет агентство Reuters.

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Издание отмечает, что на фоне объявленной паузы РФ в боевых действиях на этой неделе Украина усилила атаки дронами на Москву, что привело к временной остановке гражданских авиаперевозок и закрытию столичных аэропортов. Свидетель Reuters, находящийся вблизи восточного участка фронта, также сообщил, что утром в четверг не слышал активных боевых действий, но ясности о масштабах соблюдения перемирия нет.