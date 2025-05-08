NYT: Трамп может объявить 8 мая о торговой сделке с Британией

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Американский президент Дональд Трамп может объявить 8 мая о торговом соглашении с Великобританией. С таким предположением выступила газета The New York Times.

NYT: Трамп может объявить 8 мая о торговой сделке с Британией
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Издание допускает, что стороны сначала объявят о рамочном соглашении, а потом продолжат работать над окончательными условиями сделки.

Уточняется, что это будет первое торговое соглашение, заключённое Вашингтоном после введения таможенных пошлин.

Ранее Трамп заявил, что 8 мая состоится конференция по случаю первой крупной торговой сделки Вашингтона с одной из стран.

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