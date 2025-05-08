На Украине допустили сокращение внешнего финансирования в 2026 году

Киев ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году, заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, пишет Reuters.

По его словам, для поддержки боевых действий Украине необходимо внешнее финансирование.

«Пышный заявил, что ожидает 55 миллиардов долларов в этом году», — пишет агентство со ссылкой на переписку с главой Нацбанка.

Стармер уклончиво ответил на вопрос об увеличении поддержки Украины

Ожидается, что эти средства будут использованы не только для покрытия дефицита бюджета, но и для создания резерва государственных финансов на ближайшие годы, когда объемы помощи, вероятно, начнут сокращаться.

Ранее на Украине допустили переход к евро в качестве базовой валюты для гривны.