У Российской Федерации отсутствуют права на памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который был установлен в Праге и демонтирован в 2020 году. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Россия не имеет никаких прав на статую», — отметил он.

По словам Липавского, чешские большевики установили «это украшение на площади в Праге-6 в 1980 году как выражение подобострастия по отношению к Москве».

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«А чешские демократы решили убрать его», — добавил глава МИД Чехии.

В сентябре 2019 года члены районного совета Прага-6, на чьей территории находился памятник Коневу, приняли решение о переносе монумента в один из музеев. Памятник убрали в апреле 2020 года.

Позже в России завели уголовные дела в отношении более 50 чиновников из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии в связи с уничтожении воинских захоронений и мемориалов павшим советским солдатам. Один из эпизодов связан с демонтажом памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. По решению главы района Ондржея Коларжа его убрали и заменили на монумент в честь освобождения Праги.

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