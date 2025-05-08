На Украине назвали преследуемую Зеленским цель ратификации соглашения по минералам

Президент Украины Владимир Зеленский хочет ратифицировать в Верховной раде соглашение по минералам, чтобы сделать депутатов своими подельниками. Об этом заявил нардеп Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Политик считает, что никто из депутатов не решится на ссору с США и все поддержат сделку.

«А раз все голосуют — значит, за Владимира Александровича, его план, продолжение войны и отмену выборов», — написал Дубинский.

Зеленский рассказал об исключенных из соглашения с США пунктах

Он также отметил, что Зеленский преследует и другие цели — «выслужиться» перед США и попытаться добиться продолжения конфликта.

Ранее Дубинский заявлял, что два дополнительных соглашения по сделке с США украинские власти скрывают от общества. Он отмечал, что Киев фактически угрожает парламенту, требуя поддержания ратификации без обнародования положений этих документов.