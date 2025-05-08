Венгрия и Словакия будут вместе противостоять ЕС ради топлива из России

Венгрия и Словакия объединят усилия, чтобы выступить против плана Еврокомиссии по отказу от российского газа к 2027 году. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Опасность для нас представляют не природный газ, нефть или ядерное топливо, поступающие из России, а тот факт, что ничего из этого не поступает в Венгрию. Мы с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром пришли к общему мнению, что будем тесно сотрудничать против предложения Брюсселя», — сообщает издание Magyar Nemzet со ссылкой на Сийярто.

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Он также отметил, что из-за плана ЕС Венгрии придется ежегодно платить за энергоресурсы примерно на 1,5 млрд евро больше.

Ранее Венгрия уже выражала несогласие с инициативой Еврокомиссии по полному отказу от российского газа к 2027 году, отмечая, что такой план нарушает суверенитет стран ЕС. Венгерский еврокомиссар Оливер Вархейи выдвигал процедурное возражение против этой инициативы и страна заблокировала одобрение плана Евросоюза.