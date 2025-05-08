На Западе заявили, что лидеры ЕС «в ужасе» от скорого завершения конфликта на Украине

Лидеры Евросоюза пребывают «в ужасе» от стремления президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт. Об этом заявил британский дипломат Ян Прауд в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Эксперт обратил внимание на то, что глава Белого дома проводит политику в отношении Украины, на которую лидеры ЕС не рассчитывали. В Европе же планировали «поддерживать Украину до последнего украинца, запугивая тем, что российская армия нападет», уточнил он.

Кроме того, европейские политики боятся скорого завершения конфликта, в частности, из-за сложностей, связанных с процессом вступления Украины в ЕС, добавил Прауд.

В Киеве раскрыли планы Украины после завершения конфликта

Незадолго до этого Трамп заявил, что на данный момент «пора принимать решения» в целях окончательного урегулирования конфликта на Украине.

В начале мая вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News сообщил, что американская сторона намерена в последующие 100 дней активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами конфликта. Позже он добавил, что Россия просит слишком многого в переговорах по Украине, однако Белый дом видит заинтересованность РФ в урегулировании кризиса.

Ранее стало известно, что администрация Трампа собирается усилить экономическое давление на Россию.