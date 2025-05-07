Украина сообщила о конфискации Канадой российского Ан-124 в пользу Киева

Канада запустила процесс конфискации российского транспортного самолета Ан-124 «Руслан» компании «Волга-Днепр», застрявшего в стране с начала конфликта на Украине. Украинские власти выразили надежду, что воздушное судно вскоре будет передано в распоряжение Киева. Об этом сообщила вице-премьер Украины и министр юстиции Ольга Стефанишина.

«Подача иска о конфискации самолета в суд — общий результат кропотливой работы сотрудников Министерства юстиции, МИДа в тесном сотрудничестве с нашими партнерами. И это прекрасный пример, как международное право работает на практике», — написала Стефанишина на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Самолет Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» остался в Канаде с февраля 2022 года после доставки тестов на COVID-19 и введения запрета для российских авиаперевозчиков. Летом 2023 года премьер-министр Джастин Трюдо пообещал передать самолет Украине, а Высший антикоррупционный суд в Киеве признал его активом, подлежащим изъятию. Попытки компании урегулировать спор с Канадой не увенчались успехом, и «Волга-Днепр» инициировала арбитраж, оценив убытки в $100 млн.

Ранее Украина уже предпринимала шаги по использованию российских активов и имущества в качестве экономического механизма компенсаций. В стране рассматривают введение специальной пошлины на импорт российских товаров, чтобы направлять собранные средства в фонд восстановления страны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, подчеркнув, что это экономический механизм репараций. Также обсуждается использование замороженных российских активов, доходы от которых уже составляют 50 млрд долларов.