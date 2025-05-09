Geo TV: в Пакистане отменены 149 рейсов на фоне конфликта с Индией

В Пакистане отменены 149 рейсов на фоне конфликта с Индией. Об этом сообщает Geo TV. Отменены 42 рейса из Исламабада, 36 рейса из Лахора и 34 вылета из Карачи. 8 мая аэропорты по всему Пакистану были закрыты на несколько часов, что затронуло 400 рейсов: 130 из них были отменены, а 24 перенаправлены в другие аэропорты. 9 мая полеты возобновились. Однако поступают сообщения, что военно-морские силы Индии начали наносить удары по Пакистану в рамках операции возмездия. 22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке. 6 мая Индия начала операцию "Синдур", атаковав предполагаемые объекты террористической инфраструктуры в Пакистане. Подчеркивалось, что военные объекты Пакистана не пострадали. 7 мая стороны обменялись ракетными ударами.