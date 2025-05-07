CША и Израиль обсуждают временную администрацию Газы

Соединенные Штаты и Израиль обсудили возможность того, чтобы Вашингтон возглавил временную послевоенную администрацию Газы, сообщили Reuters пять человек, знакомых с этим вопросом.

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Консультации на "высоком уровне" были сосредоточены вокруг переходного правительства во главе с американским чиновником, которое будет контролировать Газу до тех пор, пока она не будет демилитаризована и стабилизирована, а также не появится жизнеспособная палестинская администрация, сообщили источники. Переговоры между официальными лицами США и Израиля находятся на предварительной стадии, без каких-либо гарантий достижения соглашения. По словам источников, во временную администрацию во главе с США не войдут ХАМАС или Палестинская администрация.

Не будет фиксированных сроков того, как долго будет существовать такая администрация во главе с США, и это будет зависеть от ситуации на местах, отметили собеседники. Они сравнили это предложение с Коалиционной временной администрацией в Ираке, которую Вашингтон создал в 2003 году, вскоре после возглавляемого США вторжения, свергнувшего Саддама Хусейна.

Многие иракцы воспринимали эту власть как оккупационную, и в 2004 году она передала полномочия временному правительству Ирака после того, как не смогла сдержать растущее повстанческое движение. Ожидается, что такая возглавляемая США администрация в Газе столкнется с рисками и возможной негативной реакцией в регионе. Источники не уточнили, какая именно сторона выдвинула это предложение, и не предоставили дополнительных подробностей переговоров.