Мерц назвал Россию крупнейшей угрозой для безопасности Европы

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в среду, 7 мая, что Россия остается крупнейшей угрозой для безопасности европейских стран. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава правительства сделал ряд высказываний по текущей повестке в ходе пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

«Россия остается и в обозримом будущем останется самой большой угрозой для нашей безопасности. Она остается угрозой для евроатлантических отношений», — подчеркнул Мерц.

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Канцлер отметил, что европейская система сдерживания и обороноспособность должны быть оперативно укреплены.

Ранее Мерц сообщил, что Берлин готов участвовать в наблюдении за прекращением огня на Украине, когда оно будет достигнуто.