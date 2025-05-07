Первое голосование на выборах нового папы римского в Ватикане прошло безрезультатно — из трубы Сикстинской капеллы пошел черный дым. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно традиции, черный дым из трубы Сикстинской капеллы означает, что участники конклава не смогли определиться с выбором. Чтобы стать новым понтификом, кандидат должен получить как минимум две трети голосов от кардиналов-выборщиков — всего не менее 89 избирателей.

Кроме того, черный дым пошел на два часа позже, чем было запланировано.

Ранее в Сикстинской капелле прошел первый тур голосования.