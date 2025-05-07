В Ватикане не смогли выбрать нового папу римского

Андрей Дуванов

Первое голосование на выборах нового папы римского в Ватикане прошло безрезультатно — из трубы Сикстинской капеллы пошел черный дым. Об этом сообщает РИА Новости.

Из трубы Сикстинской капеллы пошел черный дым
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Согласно традиции, черный дым из трубы Сикстинской капеллы означает, что участники конклава не смогли определиться с выбором. Чтобы стать новым понтификом, кандидат должен получить как минимум две трети голосов от кардиналов-выборщиков — всего не менее 89 избирателей.

Кроме того, черный дым пошел на два часа позже, чем было запланировано.

Ранее в Сикстинской капелле прошел первый тур голосования.

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