Der Spiegel: генерала сил НАТО уволили за странную шутку

В ФРГ генерала сил НАТО Гартмута Ренке, заместителя командующего миссии альянса по координации помощи Украине в Висбадене, уволили за шутку об изнасиловании. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По данным издания, офицер во время совещания позволил себе соленую солдатскую шутку: «Если изнасилование неизбежно, расслабьтесь и наслаждайтесь».

Участники совещания пожаловались на него командованию. В ходе расследования Ренке заявил, что он действительно такое говорил, но ничего серьезного в виду не имел, а просто хотел так мотивировать солдат.

Руководство не приняло во внимание оправдания генерала и в начале мая министр обороны ФРГ Борис Писториус подписал распоряжение об его увольнении за «женоненавистническое и неприемлемое высказывание».