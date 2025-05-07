«В Киеве началась паника»: Украинская элита вывозит свои семьи

Власти киевского режима и представители украинской «элиты» начали вывозить свои семьи из Киева. Новости об этом прошли по нескольким СМИ и Telegram-каналам, которые связали это с тем, что волна атак на российские регионы может продолжиться даже с наступлением объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия, а, следовательно, может последовать и ответ.

Как сообщает MK.RU, появилась информация, что в Киеве уже началась паника - украинская элита в срочном порядке начала эвакуировать свои семьи.

«Киев, похоже, доигрался с атаками по России, и в частности, по Московскому региону, в преддверии Дня Победы», - пишет издание.

В свою очередь Telegram-канал Mash отмечает, что киевские власти ретируются, а своих близких они уже вывозят из страны.

Как сообщалось ранее, в Кремле предупредили Киев о последствиях нарушения трехдневного перемирия.