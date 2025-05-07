Трамп: урегулирование на Украине дошло до точки принятия решений
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине дошло до точки принятия решений. Его слова приводит РИА Новости.
На церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае, которая прошла в Белом доме, Трамп заявил, что ситуация с урегулированием конфликта на Украине «достигает точки, когда предстоит принять какие-то решения».
«Это меня не радует», — добавил американский президент.
При этом он не пояснил, что конкретно имеет в виду под решениями, которые не радуют, и кто их будет принимать.
После этого Трампа попросили прокомментировать слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Россия требует «слишком много» в рамках урегулирования конфликта. Американский президент ответил, что «это возможно», однако в последнее время он был занят другими вопросами.