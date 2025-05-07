Польша не будет требовать репараций от ФРГ

Польша больше не будет требовать от Германии выплаты компенсации за ущерб, причиненный во время нацистской оккупации. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск после переговоров в Варшаве с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

"Мы не будем больше об этом просить", - сказал Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась на страницах его канцелярии в социальных сетях. "Я хотел бы сконцентрироваться на обеспечении совместной безопасности обеими странами. Придет ли время для компенсаций - увидим", - добавил он.