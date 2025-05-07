Фицо заявил о попытках страны ЕС сорвать его визит в Москву

Власти Эстонии запретили пролет словацкого спецборта над территорией страны по пути в Россию, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсетях. Об этом пишет «Российская газета».

Ранее стало известно, Литва и Латвия не предоставили свое воздушное пространство для спецборта президента Сербии Александра Вучича, направлявшегося в Москву.

Вучич сделал заявление после прибытия в Москву

«Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву по случаю официального празднования 80-летия окончания Второй мировой войны», — пояснил Фицо.

Премьер подчеркнул, что у Словакии есть действующее разрешение на использование воздушного пространства Эстонии. Он добавил, что служба протокола предпринимает усилия для разрешения сложившейся проблемы.

По его словам, из-за решения Эстонии он не сможет попасть на ряд мероприятий.